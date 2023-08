Bei Routinekontrollen im Lübecker Hafen haben Beamte des Hafensicherheitsdienstes des Wasserschutzpolizeireviers Lübeck am Montag eine Leckage an einem der abgestellten Container entdeckt. Unter dem Ausflussstutzen des Tankcontainers hatte sich eine kristalline Flüssigkeit von etwa zwanzig Zentimetern Durchmesser gesammelt.

Die Leckage wurde gegen 11 Uhr im Rahmen der Gefahrgutkontrollen am Lehmannkai II in der Seelandstraße festgestellt. Der Tankcontainer gehört einer niedersächsischen Firma, der von Finnland kommend auf dem Weg in die Slowakei war. „Da die Kennzeichnung des Containers auf gefährliche Güter hinwies, erfolgte die Räumung des betroffenen Bereiches sowie die Alarmierung der Feuerwehr“, sagte Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck.

Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass der Container mit 28 Tonnen Natriumchlorat, bei dem es sich um einen sogenannten Meeresschadstoff handelt, befüllt war. „Durch den Löschzug Gefahrgut der Feuerwehr konnte die Leckage gestoppt werden“, sagte Struck.



Aber bis zur Transportfreigabe durch eine Fachfirma befindet sich der Tankcontainer weiter in einer sogenannten Gefahrgutwanne. Ob es sich bei dem ausgetretenen Stoff um reines Natriumchlorat oder eine Restmenge von Waschwasser handelt, stehe noch nicht fest, so Struck weiter. Zu Personen- oder Umweltschäden sei es nicht gekommen.