Bis zum Jahr 2040 werden voraussichtlich 17 Millionen Menschen weltweit an der Parkinson-Krankheit leiden. Die umgangssprachlich als Schüttelkrankheit bezeichnete Nerven-Erkrankung trifft vor allem ältere Menschen. Noch gibt die Krankheit jedoch noch viele Rätsel auf – Lübecker Forscher sind jetzt jedoch den genetischen Veränderungen als eine mögliche Ursache für Parkinson auf die Spur gekommen.

Denn warum die Erkrankung bei Trägern solcher Genveränderungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausbricht oder manche gar nicht an Parkinson erkranken, war Forschern bislang ein Rätsel. Dr. Joanne Trinh vom Institut für Neurogenetik der Universität zu Lübeck hat jetzt in zwei Studien herausgefunden, dass genetische Veränderungen in den Mitochondrien, also den kleinen Zellorganen, die in jeder Zelle vorhanden sind, und ein mosaikartiges Auftreten von Wiederholungen bestimmter Genabschnitte mit dem Ausbruch der Parkinson-Erkrankung zusammenhängen. Die Forschungsergebnisse weisen auf neue therapeutische Ziele hin, die den Ausbruch der Krankheit bei Parkinson beeinflussen können.

Große Bedeutung für Beratung und künftige Studien

Die Parkinson-Krankheit ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild, bei dem das Erkrankungsalter, der Verlauf, das Ansprechen auf die Behandlung und die Symptome variieren. Als mögliche Ursache der Parkinson-Erkrankung wurden mehrere genetische Mutationen gefunden. Mutationen in den Genen PRKN und Pink1 verursachen ein frühes Auftreten der Krankheit. Auch wenn Menschen genau dieselbe Mutation tragen, erkranken sie in unterschiedlichem Alter oder bleiben sogar davon verschont. Trinh vom Institut für Neurogenetik der Universität zu Lübeck hat nun zusammen mit ihrer Kollegin Professorin Anne Grünewald neue genetische Faktoren gefunden, die diesen Unterschied im Krankheitsausbruch oder im Verlauf der Erkrankung bewirken können.

Die Forscherinnen konnten zeigen, dass genetische Veränderungen in den Mitochondrien, dem Kraftwerk jeder Zelle, mit dem Krankheitsausbruch bei PRKN- und Pink1-Mutationsträgern zusammenhängen. Diese Veränderungen traten nach der Befruchtung von Eizellen und Spermien und in unterschiedlichen Zellen auf, man spricht daher von somatischen Mosaiken. Somatische Veränderungen in den Mitochondrien könnten demnach ein neuer Krankheitsmarker für die Pink1/PRKN-Parkinson-Krankheit darstellen. „Neuere Sequenziermethoden der Mitochondrien-DNA aus dem Blut von Patienten könnten für die genetische Beratung und künftige klinische Studien von großer Bedeutung sein, zum Beispiel bei der Überwachung des Ausbruchs der Krankheit bei asymptomatischen Trägern“, sagte Trinh.

Forscherin ausgezeichnet

Eine weitere mit Parkinson zusammenhängende Störung sei der „X-chromosomale Dystonie-Parkinsonismus“. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, die durch eine Wiederholung bestimmter Sequenzen im TAF1-Gen verursacht wird. Auch hier hat die Gruppe von Trinh aufgedeckt, dass somatische Mosaike dieser Wiederholungen, sogenannte mosaikartige „divergente Wiederholungsunterbrechungen, die sowohl die Motivlänge als auch die Sequenz betreffen“, mit dem Ausbruch der Erkrankung zusammenhängen. Trinh wurde für diese Forschungsergebnisse kürzlich mit dem Wissenschaftspreis der Universität zu Lübeck ausgezeichnet.

