Segler in der Lübecker Bucht Bei Travemünde über Bord gegangen: Leichnam von vermisstem Segler geborgen Von dpa | 18.08.2023, 15:45 Uhr Der erfahrene Segler aus Niedersachsen war mit seiner 39 Jahre alten Begleiterin auf einem acht Meter langen Segelboot von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein unterwegs.

Am 6. August stürzte der 55-Jährige aus Braunschweig in die rund 17 Grad kalte Ostsee in der Lübecker Bucht. Am Dienstag wurde seine Leiche nun gefunden.