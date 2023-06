Viel Grün auf dem Koberg: Der Platz vor dem Heiligen-Geist-Hospital verwandelt sich wieder in einen grünen Pop-Up-Garten. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Urban-Gardening-Projekt 2023 Lübecker Altstadt: Erneut Pop-Up-Garten auf dem Koberg Von Alexander Steenbeck | 30.06.2023, 14:56 Uhr

Mit Neuauflage des Urban-Gardening-Projekts startet in Lübeck ein zweiter Pop-Up-Garten in der Innenstadt. Was Besucher erwartet – Einblick in die Idee und das Programm.