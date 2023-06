Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in Lübeck einen 49-Jährigen geschlagen hat. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Lübeck-St. Gertrud Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz: Unbekannter attackiert 49-Jährigen Von Alexander Steenbeck | 19.06.2023, 12:02 Uhr

Wollte er eine Frau beschützen? Ein Mann griff in der Brandenbaumer Landstraße ein streitendes Pärchen an. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Einblick in die Ermittlungen.