Gleich vier Betruneken waren mit E-Scootern in Lübeck unterwegs. FOTO: Imago/Michael Gstettenbauer up-down up-down Lübeck-St. Lorenz Nord Bis zu 1,93 Promille: Polizei stoppt Betrunkene auf E-Scootern Von Alexander Steenbeck | 01.08.2022, 15:05 Uhr

Zu dritt auf einem Elektroroller oder allein in Schlangenlinien unterwegs: Gleich in zwei Fällen rief „Alkohol am Lenker“ die Polizei auf den Plan.