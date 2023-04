Rund vier Wochen vor der Kommunalwahl hat die Hansestadt Lübeck Fehler bei den Wahlbenachrichtigungen eingestanden. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Wahlpanne in Lübeck: Adressfehler bei Wahlbenachrichtigungen Von Alexander Steenbeck | 15.04.2023, 19:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Anschriften der Wahllokale wurden teilweise nicht korrekt gedruckt. Was das für die Kommunalwahl in Lübeck bedeutet und was Betroffene jetzt tun müssen.