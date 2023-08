Ölsperre soll Umweltschaden verhindern Wallhafen: Mit der Barkasse Darurake sank ein Stück Geschichte Von Mopics /emd | 09.08.2023, 18:58 Uhr Eine Ölsperre soll eine noch größere Umweltverschmutzung verhindern. Wann die Barkasse geborgen wird, ist derzeit unklar. Foto: Mopics up-down up-down

Sie war einst am Bau der Possehlbrücke in Lübeck beteiligt und fuhr bis zu ihrem Untergang Touristen durch Lübecks Wasserstraßen. Jetzt sollen Ölsperren verhindern, dass sie nicht als große Verschmutzerin in die Geschichte der Stadt eingeht. Was Stand der Ermittlungen ist.