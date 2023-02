Die Polizei fahndet nach den Kupferdieben, die gleich an drei Stellen in der Innenstadt von Lübeck Rohre abmontiert haben. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Dreifacher Diebstahl in Lübeck Unbekannte stehlen Kupferrohre von Kirche, Baustelle und Haus Von Alexander Steenbeck | 27.02.2023, 15:48 Uhr

In Lübeck fahndet die Polizei nach Kupfer-Dieben, die an mehreren Tagen Rohre in der Altstadt gestohlen haben sollen. Zeugen hatten die Täter beobachtet und konnten die Unbekannten beschreiben.