Rauch, Lärm, Müll und Wildparker am Travemünder Grünstrand hatten in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Beschwerden geführt. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Lübeck Nach Beschwerden: Kommt 2023 ein Grill-Verbot am Travemünder Grünstrand? Von Alexander Steenbeck | 10.05.2023, 14:26 Uhr

Regelungen wie in Scharbeutz und Timmendorfer Strand: In Travemünde soll das Grillen nahe des Ostsee-Strands in der Saison 2023 nun nicht mehr gestattet sein. Wie weit die Pläne bereits sind.