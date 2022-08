Der Campus Hörakustik in Lübeck hat sich zum Treffpunkt für ein internationales Fachpublikum der Hörgesundheitsbranche entwickelt. FOTO: Michael Skwarciak/Akademie für Hörakustik up-down up-down Akademie für Hörakustik in Lübeck Experten-Treffen will für bessere Versorgung von schwerhörigen Menschen weltweit sorgen Von Alexander Steenbeck | 25.08.2022, 09:11 Uhr

Internationale Fachkräfte der Hörgesundheitsbranche trafen sich zur „International Summer Academy“ am Campus Lübeck, um sich nach hohen deutschen Qualitätsstandards fortzubilden. Dabei gaben sie auch Einblick in die Situation in ihren Ländern.