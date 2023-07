Es war die bundesweit größte Freisprechung, die in Lübeck an diesem Wochenende gefeiert wurde. Foto: Olaf Malzahn (hfr) up-down up-down 651 neue Hörakustik-Gesellen in der Muk Lübeck: Größte Gesellenfreisprechung in einem Gesundheitshandwerk Von Ostholsteiner Anzeiger | 16.07.2023, 17:32 Uhr

In der Musik- und Kongresshalle in Lübeck feierten 651 neue Hörakustik-Gesellen ihren Abschluss. Das ist die bundesweit größte Freisprechung im Gesundheitshandwerk. Was ihnen die Gratulanten mit auf den Weg gaben.