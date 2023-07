Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das Lübecker Marien-Krankenhaus schließt – auch Proteste konnten das nicht verhindern. Schwangere werden nun auf dem UKSH-Campus betreut. Foto: Reinhard Steenbeck up-down up-down Klinik-Schließung in Lübeck Geburtshilfe des Marien-Krankenhauses zieht um auf UKSH-Campus Von Alexander Steenbeck | 04.07.2023, 11:03 Uhr

In wenigen Tagen startet der Umzug der Geburtshilfe des Marien-Krankenhauses. Was Schwangere nun beachten müssen und was sie auf dem UKSH-Campus erwartet.