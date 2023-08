Kriminalpolizei ermittelt Lübeck: Gartenlaube in Kleingarten-Anlage brennt komplett aus Von Alexander Steenbeck | 29.08.2023, 11:42 Uhr Foto: Holger Kröger

Der Brand in der Gartenlaube an der Dorfstraße in Lübeck sorgte für dreistündigen Einsatz der Lübecker Feuerwehren. Welche Brandursache die Polizei für wahrscheinlich hält.