Tötungsdelikt in Lübeck Polizei ermittelt, warum 55-Jährige sterben musste - Sohn in Haft Von Constanze Emde, Mike Orend | 29.09.2023, 06:28 Uhr Die Polizei untersucht den Tatort: Die Wohnung der Getöteten in der Lübecker Innenstadt. Foto: Mike Orend up-down up-down

Dramatische Szenen in der Lübecker Innenstadt am Donnerstagnachmittag: Aus einer Wohnung sollen Schreie zu hören gewesen sein. Wenig später ist die Frau (55) tot. Besonders dramatisch: Sie soll vormittags bei der Polizei bereits um Hilfe gefleht haben. Was bislang bekannt ist.