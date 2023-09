Im Kreuzungsbereich Fackenburger Allee/Bei der Lohmühle sind am Donnerstagmorgen ein Auto und ein E-Scooter zusammengestoßen. Die Fahrerin des E-Scooters wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 7.20 Uhr, als ein 21-Jähriger in einem VW auf der Fackenburger Allee in Richtung Stockelsdorf unterwegs war. Im Kreuzungsbereich bog der Niedersachse nach rechts in die Straße „Bei der Lohmühle“ ab, stieß jedoch im angrenzenden Ampelbereich mit dem E-Scooter, mit dem eine 18-jährige Lübeckerin genutzt wurde, zusammen.

Die Lübeckerin überquerte die Fahrbahn dabei in Richtung Innenstadt. Sowohl für den Autofahrer als auch für die Fahrerin des E-Scooters habe die Ampel jeweils „Grün“ angezeigt, so Christoph Münzel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Die 18-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, als sie bei dem Unfall gegen die Windschutzscheibe des VW geschleudert wurde. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1200 Euro

geschätzt. Das Auto und der E-Scooter waren nicht mehr fahrbereit. Das 2. Polizeirevier Lübeck ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.