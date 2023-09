Er war bei laufendem Motor am Steuer seines Transporters eingeschlafen – in der Nacht zu Freitag wurden Zeugen im Stadtteil St. Lorenz-Süd auf einen 43-Jährigen in seinem weißen Ford aufmerksam. Das Fahrzeug stand gegen 1 Uhr nachts in der Dornestraße auf der Fahrbahn. Und dabei so dicht neben einem parkenden Auto, dass die Zeugen davon ausgegangen waren, dass der Ford dagegen gefahren war.

Erst nach mehrmaligem festen Klopfen an die Seitenscheibe des Transportes wachte der Fahrer auf. Ohne sich mit dem Klopfenden zu unterhalten, fuhr er los und touchierte dabei den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. „Weil der Transporter danach in Schlangenlinien in Richtung Hansering geführt wurde, informierten die Zeugen sofort die Polizei“, berichtete Sönke Müller, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Zu betrunken für Atemalkoholtest

Beamte stoppten den weißen Ford wenig später in der nahegelegenen Hansestraße. Der 43-jährige Lübecker war jedoch so betrunken, dass er nicht in der Lage für einen Atemalkoholtest war; er wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Lübecker zu Fuß nach Hause gehen – seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmte die Polizei.

„Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheit im Verkehr ermittelt“, so Müller abschließend.