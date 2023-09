Projekt „Übergangsweise“ Lübeck: Altstadt samt Karstadt-Haus wird zur Veranstaltungsmeile Von Alexander Steenbeck | 27.09.2023, 09:22 Uhr Das einstige Karstadt-Sport-Haus, die „Übergangswiese“ auf dem Schrangen, aber auch der Markt und viele andere Plätze in der Stadt sind in das Programm eingebunden. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Musik, Aktionen und Informationen zum Projekt „Übergangsweise“: In Lübeck startet ein dreitägiges Fest in der Altstadt. Was Besuchern geboten wird – ein Überblick über das Programm auf dem Markt, Schrangen und Koberg.