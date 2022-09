Eine der letzten im Original erhalten gebliebenen Autobahnbrücken der Anfangszeit gehört jetzt der Vergangenheit an. Dabei weist gerade der erhalten geblieben Abschnitt bei Lübeck-Siems eine Besonderheit auf. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down „Lost Place“ in Lübeck-Siems Abgerissen: Brücke der einstigen Reichsautobahn ist Geschichte Von Alexander Steenbeck | 04.09.2022, 17:07 Uhr

Fast in Vergessenheit geraten ist ein Abschnitt von Hitlers Schnellstraße, der in Lübeck-Siems bis heute unverändert geblieben ist. Nun rollten erstmals nach rund 85 Jahren wieder Bagger an.