Die Travemünder Woche ist gerade erst vorüber und schon kann im Seebad erneut gefeiert werden: Das Kulturfestival „Weite Welt“ lädt vom 17. bis 27. August an den Strandterrassen „zu chilligem Kulturgenuss mit echtem Strandfeeling ein“, so die Veranstalter, die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) und die Kulturakademie der Diakonie Nord Nord Ost (KAVD).

Über 30 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, darunter Live-Konzerte, DJ-Musik, Theater-Aufführungen und Lesungen. Ein neuer Programmpunkt in diesem Jahr ist die Greenpeace-Fotoshow „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“. Und für alle Programmpunkte gilt: Eintritt frei.

Kulturfestival „Weite Welt“ in Travemünde bietet vieles

Der bunte Mix solle an den Strand von Travemünde einladen und „einen Treffpunkt für ein gemeinsames Kulturerlebnis und einen nachhaltigen Wohlfühlort“ bieten, so LTM-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Puschaddel. Und LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas ergänzt: „Wir verwandeln in Kooperation mit der KAVD den Strand mit unserem Festival in eine Welt der Entspannung und Lebensfreude.“ Das musikalische und kulinarische Angebot sei in Verbindung mit der maritimen Kulisse mit Strand, Meer und dem Blick auf die ein- und auslaufenden Schiffe ein besonderes Erlebnis für die Sinne.

Und Michael Schmerschneider, Leiter der KAVD und des „Superkunstfestivals“, sagt: „Elf Tage bieten wir gemeinsam ein vielfältiges Kulturfestival vor grandioser Kulisse an und laden alle Menschen – jeder Hautfarbe, jeder geschlechtlichen Identität, mit und ohne Behinderung – ein, an diesem besonderen Erlebnis teilzunehmen.“

Musik täglich um 15 Uhr

Das musikalische Programm startet jeden Tag jeweils um 15 Uhr mit einem DJ-Setup und es folgen anschließend Live-Auftritte von Künstlern aus unterschiedlichen Genres wie Funk, Soul, Pop, Jazz, Folk, Klassik, Blues und Literatur.

Was auch bei „Weite Welt“ 2023 nicht fehlt, ist die passende Verpflegung: Die Veranstalter haben für ein umfangreiches Getränkesortiment und diverse Foodtrucks gesorgt. Wie bereits von den anderen Festivals in Lübeck bekannt, wird es erneut genügend Liegestühle und Paletten-Lounges – ganz neu auch auf den Dachterrassen der Seecontainer.

Geöffnet ist das Veranstaltungsareal vom 17. bis 27. August von Montag bis Freitag ab 13 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr. Das Programm endet spätestens um 22 Uhr, die Gastronomie schließt um 23 Uhr. Weitere Infos zum Festival erhalten Interessierte unter hier und hier.