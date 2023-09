Eskalation unter Jugendlichen Großes Polizeiaufgebot: Fünf Verletzte nach Schlägerei in Lübeck Von dpa, shz.de | 16.09.2023, 16:30 Uhr Fünf Verletzte nach Schlägerei in Lübeck: Einer wurde bei dem Handgemenge sogar schwer verletzt. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

Am Freitagnachmittag sind gegen 15.30 Uhr mehrere Personen in der Sandstraße in Lübeck aneinander. Am Ende der Schlägerei gab es einen Schwerverletzten. Die Polizei warnt vor der Verbreitung eines Tat-Videos.