Prozessbeginn in Lübeck Frau in Asia-Imbiss in Bad Schwartau erschlagen: Angeklagter Ehemann schweigt Von dpa | 14.04.2023, 14:35 Uhr

Vor einem halben Jahr wurde eine 37-Jährige vor den Augen ihrer vier Kinder in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau erschlagen. Tatverdächtig ist ihr Ehemann. Der 45-Jährige wollte sich zu Prozessbeginn am Freitag zunächst nicht zu den Tatvorwürfen äußern.