1300 Haushalte würden durch die neuen Lärmschutzwände in Lübeck-Moisling geschützt, so die Bahn. Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down 19 Millionen Euro für Moisling Fehmarnbeltquerung: Bahn plant zusätzlichen Lärmschutz an der Strecke Hamburg-Lübeck Von Alexander Steenbeck | 28.04.2023, 16:42 Uhr

In Lübeck soll der Stadtteil Moisling besser vor Schienen-Lärm geschützt werden. Die Bahn gibt Einblick in die Pläne, was in dem Stadtteil geplant ist.