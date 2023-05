Die Wahlbeteiligung zur Kommunalwahl 2023 in Lübeck ist gestiegen, das zeigte sich schnell bei der Stimmauszählung. Foto: Hansestadt Lübeck up-down up-down Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 Lübeck: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU, SPD und Grünen Von Alexander Steenbeck | 14.05.2023, 22:05 Uhr

Wahlbeteiligung steigt in Lübeck entgegen des allgemeinen Trends in Schleswig-Holstein. Ein Überblick über die Ergebnisse der Kommunalwahl in der Hansestadt.