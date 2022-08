xxx Foto: Imago/Frank Hoermann/Sven Simon up-down up-down Lübeck Energiespar-Maßnahmen: So ist die Situation von Museen, Muk und Theater Von Alexander Steenbeck | 31.08.2022, 14:04 Uhr

Die großen Kultur-Einrichtungen in der Hansestadt geben Einblick in die Auswirkungen der steigenden Gas- und Strompreise und sagen, was das für Besucher und Eintrittspreise bedeutet.