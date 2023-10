Er wollte im Discounter einkaufen – und wurde dann Opfer eines Diebstahls. Ein 73-Lübecker war bereits am Donnerstag, 13. April, um 10.30 Uhr zwischen den Regalen des Marktes im Stadtteil Buntekuh unterwegs, als ihm das Portemonnaie aus der Innentasche seiner Jacke entwendet wurde. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe bei der Suche nach den mutmaßlichen Täterinnen .

In der Geldbörse waren auch zwei Kreditkarten

Der Schaden war groß: Neben einem hohen zweistelligen Eurobetrag und mehreren persönlichen Dokumenten sind auch zwei Kreditkarten verschwunden. Der Senior bemerkte den Diebstahl erst beim Versuch, an der Discounter-Kasse zu zahlen. Doch damit nicht genug: Wenig später teilte die Bank dem Mann mit, dass bereits versucht worden war, an einem Geldautomaten in der Lübecker Ziegelstraße einen Betrag von 500 Euro abzuheben.

Die Polizei sucht nach diesen Frauen, die in Verdacht stehen, einem Rentner unter anderem zwei Kreditkarten gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Dort haben Überwachungskameras jedoch zweit Tatverdächtige aufnehmen können. Die beiden Frauen sind laut Polizei bereits mehrfach bei der erfolgreichen Ausführung gleichgelagerter Taten in Lübeck, Hamburg und Eutin videografiert worden.

Kennen Sie diese Frau? Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Täterinnen machen können. Foto: Polizei

So werden die Verdächtigen beschrieben:

Mehr Informationen: Frau 1 größer als Größer als Zeichen - 15 bis 25 Jahre alt - dunkle Haare - trug ein helles Oberteil und eine hellblaue Hose - hatte eine helle Jacke an - trug eine FFP2-Maske - hatte eine dunkle Handtasche dabei

Mehr Informationen: Frau 2 größer als Größer als Zeichen - 15 bis 25 Jahre alt - dunkle Haare - auffällige Jacke mit Fellkragen, auf dem Rücken der Jacke steht „Zara“ - trug weiße Schuhe - hatte ebenfalls eine FFP2-Maske und eine dunkle Handtasche dabei

Wer Angaben zu den beiden Frauen machen kann, kann sich bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter Tel. 0451/1310 oder per E-Mail an K14.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de melden.