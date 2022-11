In Lübeck wird seit Samstagnachmittag, 19. November, die 64-jährige Gabriele C. vermisst. Die Frau befindet sich laut Polizei in regelmäßiger ärztlicher Behandlung, die sie gestern nicht mehr erhalten hat. Es ist davon auszugehen, dass sie sich in einem hilfsbedürftigen Zustand befindet.

So sieht die vermisste Frau aus Lübeck aus

Die Vermisste ist ungefähr 1,75 Meter groß, schlank und hat braune, leicht rötliche und gewellte Haare mit grauem Ansatz. Sie trug zuletzt eine blaue Jeans, graue Turnschuhe und einen blau-karierten Wollmantel.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche nach Gabriele C. Wer die Lübeckerin seit Samstag um 16.30 Uhr gesehen hat oder über andere Hinweise verfügt, kann sich jederzeit bei der nächsten Dienststelle oder unter Tel. 0451/1310 melden.