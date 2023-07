Der Datsun Sunny, den eine Tauchfirma jetzt bei Lübeck aus der Trave zog, hat schon bessere Tage erlebt. Foto: mopics.eu up-down up-down Polizei untersucht alten Datsun Mit Video: Taucher bergen einen Oldtimer aus der Trave Von Mopics | 14.07.2023, 13:32 Uhr

Bei Arbeiten an einer Spundwand wurde in Lübeck ein Auto entdeckt. Eine Tauchfirma holte das Fahrzeug an die Wasseroberfläche. Jetzt interessiert sich die Polizei für den grünen Datsun Sunny, der dort schon viele Jahre gelegen haben dürfte.