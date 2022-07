Lübeck: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei einem Bürgerdialog im Strandsalon an der Trave. Scholz stellte sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. FOTO: dpa up-down up-down Auftakt der Fragestunde Bundeskanzler Olaf Scholz diskutiert in Lübeck mit 150 Bürgern Von Stefan Hans Kläsener | 11.07.2022, 19:55 Uhr

Lübeck war am Montag der Auftakt für den Bürgerdialog, der den Bundeskanzler in den nächsten Monaten in alle Bundesländer führen soll. 150 Bürger stellten ihm am Montag in der Hansestadt Fragen.