Am Dienstagmorgen gab es einen großen Polizeieinsatz an einer Schule in Lübeck-Schlutup. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Willy-Brandt-Schule in Schlutup „Mutmaßliche Bedrohungslage": Größerer Polizeieinsatz an Lübecker Schule Von shz.de | 09.05.2023, 13:43 Uhr

Einsatzkräfte rückten am Dienstagmorgen mit spezieller Schutzausstattung an der Schule in Lübeck an. Kurz darauf gab es Entwarnung. Die Ermittlungen aber laufen noch.