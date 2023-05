Zahlreiche Einsatzkräfte der Lübecker Polizei waren am Dienstagmorgen an der Lübecker Willy-Brandt-Schule in Schlutup vor Ort. Die Polizisten fanden jedoch keine Hinweise auf eine Bedrohungslage und gaben dann Entwarnung.

Foto: MOPICS/Mike Orendt