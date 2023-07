Südseefeeling am Strand von Haffkrug. Foto: Jonas Walzberg up-down up-down Ostsee wird zur Südsee Urlaub unter Palmen: Warum es an vielen Stränden an der Lübecker Bucht tropisch wird Von dpa | 08.07.2023, 09:13 Uhr

An vielen Stränden rund um die Lübecker Bucht - etwa in Timmendorfer Strand, Haffkrug und Scharbeuz - reihen sich Strandkörbe an Palmen. Das kommt vor allem beim jungen Publikum gut an.