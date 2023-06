In 40 Metern Höhe befestigten Kletterer am Donnerstagnachmittag eine überdimensionale Schleife am Nordturm des Lübecker Doms. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Aktion anlässlich des 850-jährigen Bestehens der Altstadt-Kirche.

Foto: Reinhard Steenbeck