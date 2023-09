Sicht versperrt durch Sperrmüll? 20-Jähriger Motorradfahrer in Lübeck nach Unfall in Lebensgefahr Von mopics | 24.09.2023, 08:17 Uhr Bei einem Unfall in der Lübecker Ziegelstraße ist am Samstag ein 20-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wordern. Foto: Mopics up-down up-down

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Lübeck schwer verletzt worden. Lebensgefahr wird nach Auskunft der Polizei nicht ausgeschlossen. Dem Mann sei die Vorfahrt genommen worden. Ein Gutachter hatte noch in der Nacht den Unfall rekonstruiert.