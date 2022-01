Mehrarbeit im Gesundheitsamt : Luca-App konnte im Kreis Stormarn die Erwartungen nicht erfüllen

Als die Registrierungs-App sich in Stormarn etabliert hatte, war die Pflicht zur Registrierung bereits wieder aus den Corona-Regeln gestrichen worden.

13. Januar 2022, 13:24 Uhr

Kontaktnachverfolgung ohne viel Papierkram und Bürokratie – das klang gut. Auch der Kreis Stormarn setzte früh in der Corona-Pandemie auf die Registrierungs-App Luca, um die zeitweise verpflichtende Registrierung von Kunden im Einzelhandel, Gästen in der Gastronomie oder Besuchern von Veranstaltungen auf dem digitalen Weg zu ermöglichen.

Doch insgesamt konnte die App die in sie gesetzten Hoffnungen nicht wirklich erfüllen. Das lag allerdings auch daran, dass sich die Corona-Regeln relativ schnell wieder änderten, wie es aus der Kreisverwaltung heißt.

Als sich die Luca-App etablierte, gab es keine Registrierungen mehr

„Bis sich das System hier in Stormarn richtig etabliert hatte – und überhaupt die Schlüsselanhänger in den Geschäften gescannt werden konnten –, war die Pflicht zur Registrierung schon entfallen“, erklärt Larissa Bebensee, Stabsbereichsleiterin „Steuerung und Kommunales“ beim Kreis Stormarn.

Die Verwaltung habe die Luca-App eingeführt und natürlich vor allem das Gesundheitsamt an das System angebunden. „Allerdings hat sich gezeigt, dass wir verhältnismäßig wenig Abrufe machen konnten, insbesondere seit die Pflicht zur Registrierung weggefallen ist“, erklärt Bebensee.

Freiwillige Nutzung brachte eher Mehrarbeit als Erleichterung

Zwar sei es so gewesen, dass auch nach dem Wegfall der verpflichtenden Registrierung Veranstalter noch freiwillig die Registrierung ihrer Gäste durchführten – so wie zum Beispiel der Fun-Parc in Trittau – allerdings hätten das dann nicht alle Besucher genutzt. Daher ergebe sich dann aus den vorliegenden Kontaktdaten kein vollständiges Bild.

„Alles, was freiwillig ist, wird nicht von allen genutzt, entsprechend führen die abrufbaren Daten dann wieder eher zu Mehrarbeit als zu einer spürbaren Arbeitserleichterung, die ja das mit der Einführung verbundene Ziel war“, sagt Bebensee.

Das Land Schleswig-Holstein hatte unlängst erklärt, dass die Luca-Lizenz nicht verlängert werde. Insgesamt gaben Land, Städte und Kreise in Schleswig-Holstein 1,25 Millionen Euro für die einjährige Lizenz aus.