Auch für Sterilisation : Linke fordern kostenlose Verhütung für Menschen ab 22 Jahren

Michael Kuhr

19. Januar 2022, 13:31 Uhr

Das Arbeitslosengeld II gibt monatlich maximal 17,02 Euro für Hygieneprodukte. Das ist zu wenig, meint Gabi Schwind-Wiese von den Linken im Kreis Plön. Sie will, dass der Kreis die Kosten für die Verhütung übernimmt.

Wer jung ist und kein Geld hat, der soll zumindest nicht auf Sex verzichten müssen, weil er sich keine Verhütungsmittel leisten kann. Die Linken im Plöner Kreistag haben über die Kreistagsabgeordnete Gabi Gschwind-Wiese einen Antrag im Kreistag gestellt, dass Menschen ab 22 Jahren – sofern sie aus dem Kreis Plön kommen – auf Antrag kostenlos „sichere Verhütungsmittel“ erhalten sollen.

Vorstoß der Linken gilt für Menschen mit geringem Einkommen

Sie will damit Menschen ansprechen, die ein geringes Einkommen haben. Voraussetzungen sollten sei, dass sie im Kreis Plön leben, mindestens 22 Jahre alt sind und Arbeitslosengeld (ALG) II, Wohngeld aber auch Kinderzuschlag, Bafög, eine Berufsausbildungsbeihilfe oder Asyl-Leistungen beziehen. Die Idee: Eine Abwicklung sollte bei Erstattung des Mehraufwands über die örtlichen Beratungsstellen erfolgen.

Die Familienplanung darf nicht an klammen Geldbeuteln scheitern

Gschwind-Wiese sieht Familienplanung als ein Menschenrecht. Die Familienplanung dürfe nicht an klammen Geldbeuteln scheitern. So billige man Beziehern von ALG II etwa monatlich nur maximal 17,02 Euro für Gesundheitspflege zu. Damit sei abgegolten, was unter diese Rubrik falle: Zahnpasta, Hygieneprodukte wie Tampons oder Binden, rezeptfreie Medikamente, Hautpflegeprodukte, aber eben auch der monatliche Bedarf an Verhütungsmitteln.

Ungeplante und ungewollte Schwangerschaften wirken auf persönlichen Lebensplan aus

„Mangelnder finanzieller Spielraum kann dazu führen, dass Menschen auf Verhütungsmittel verzichten oder sich für billigere, unsichere oder schlechter verträgliche Verhütungsmittel entscheiden müssen“, schreibt Gabi Gschwind-Wiese in dem Antrag. Betroffene könnten sich nicht selbstbestimmt und eigenverantwortlich für oder gegen den Zeitpunkt einer Elternschaft entscheiden. Dabei wirkten sich ungeplante und zum Zeitpunkt ungewollte Schwangerschaften immer wieder gravierend auf den persönlichen Lebensplan aus – etwa wenn die Ausbildung abgebrochen werden müsse, das Studium nicht fortgeführt werden oder eine in Aussicht stehende Arbeitsstelle nicht angetreten werden könne.

Wir möchten, dass die Selbstverwaltung diese Option nun auch den Menschen im Kreis Plön im Rahmen einer freiwilligen Leistung eröffnet, bis auf Bundesebene eine Neuregelung erlassen wird. Gabi Gschwind-Wiese, Die Linke im Kreis Plön

Die Auswertung des vom Bund initiierten und finanzierten Modellprojektes „Biko“ belege den dringenden Handlungsbedarf für eine bundesgesetzliche Regelung. So stehe auch im Kreis Plön für Menschen mit geringem Einkommen weiterhin in Frage, wie sie ein geeignetes und sicheres Verhütungsmittel finanzieren können. Gschwind-Wiese verweist auf Regionen in Bund und Land, wo Kommunen die Kosten für Verhütungsmittel übernehmen: „Wir möchten, dass die Selbstverwaltung diese Option nun auch den Menschen im Kreis Plön im Rahmen einer freiwilligen Leistung eröffnet, bis auf Bundesebene eine Neuregelung erlassen wird.“ Das Angebot solle explizit auch für Männer gelten, etwa wenn sie sich für eine Sterilisation entscheiden, so Gschwind-Wiese.