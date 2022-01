Schärfere Corona-Regeln in Eutin : Lichterstadt 2022 wird wegen Corona abgesagt – und verschoben

Die Eutin Tourismus GmbH erklärt, warum Eutins neues Illuminations-Event nicht nur wegen Corona abgesagt wird.

Avatar_shz von Constanze Emde, Alexander Steenbeck

17. Januar 2022, 17:01 Uhr

Die Eutin Tourismus GmbH erklärt, warum Eutins neues Illuminations-Event nicht nur wegen Corona abgesagt wird.

Es ist neben dem Eutiner Stadtfest die vermutlich größte geplante Veranstaltung in Eutin, die nun wegen Corona abgesagt wird: Die neue Lichterstadt 2022 werde nicht wie vorgesehen ab 4. Februar die Altstadt erleuchten und Besucher wie Einheimische begeistern, wie Michael Keller, Chef der Eutin Tourismus GmbH am Montagabend mitteilte.

Rückblick: Tourismuschef Michael Keller revolutioniert die Lichterstadt

Aufgrund steigender Corona-Zahlen in der Region mit der hochansteckenden Omikron-Variante und der damit verbundenen Auswirkungen sieht die Eutin Tourismus GmbH als Organisatorin der Lichterstadt von einer Neuauflage des Illuminations-Events ab. „Da viele der geplanten Lichtobjekte unter anderem als Fotospots fungieren und eine überregionale Bewerbung der Veranstaltung geplant war, ist mit größeren Besuchermengen sowie einer stärkeren Kontaktverdichtung an den einzelnen Objekten zu rechnen“, so Keller.

Weitere Gründe für die Absage

Eine Ausrichtung der Veranstaltung wäre unter den mit den steigenden Zahlen verbundenen gültigen Verordnungen wie Kontaktbeschränkungen, 2G plus in der Gastronomie, Sperrstunde und teilweise sogar temporären Schließungen einiger Eutiner Gastronomen nicht zielführend, erläuterte Keller weiter.

Die Idee des geförderten Projektes, die Innenstadt und ihre Geschäfte sowie Gastronomie zu beleben, sei somit nicht umzusetzen. Denn Gastronomen hätten teilweise geschlossen „und es können nur Genesene, Geboosterte oder Geimpfte mit Test hinein, da schließe man zu viele Menschen aus“, so Keller. Von der ursprünglichen Idee, Besucher und Einheimische ins Zentrum einzuladen und dort zu verweilen, bliebe dann nicht mehr viel übrig.

Neuer Termin steht bereits fest

Geplant war, dass die Veranstaltung den gesamten Februar hindurch die Eutiner Innenstadt, die Stadtbucht und auch den Schlossplatz in der dunklen Jahreszeit erhellen sollte.

Rückblick: Größer, schöner und früher im Jahr: Eutins Lichterstadt 2022 strahlt schon im Februar >