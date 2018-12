Untersuchungsergebnis : Leiche im Ratzeburger See ist vermisster Segler

Der 74-jährige wurde seit dem 3. Oktober vermisst. Die in der vorletzten Woche gefundene Leiche wurde identifiziert.

von shz.de

26. November 2018, 10:43 Uhr

Ratzeburg | Bei der am 17. November an der Badestelle in Utecht am Ratzeburger See gefundenen Leiche handelt es sich laut Ergebnissen der Untersuchung der Rechtsmedizin um den seit dem 3. Oktober vermissten 74-jährigen Segler. Das bestätigte die Polizei am Montag.

Der Segler war am Tag der Deutschen Einheit von einem Boot ins Wasser gefallen. Anschließend war der See in Pogeez mit Hilfe von Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber erfolglos nach ihm abgesucht worden. Ein Spaziergänger hatte die Polizei über den Fund der Leiche an der Ostseite des Sees informiert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?