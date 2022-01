Corona und Schule : Lehrerin aus Stormarn: „Normaler Unterricht ist aktuell unmöglich“

Eine Lehrerin aus Nordstormarn hat deutliche Zweifel daran, dass das Festhalten am Präsenzunterricht in aktuellen Corona-Lage zielführend ist. Die Darstellung, es gebe quasi normalen Unterricht, sei weltfremd.

Patrick Niemeier

17. Januar 2022, 18:09 Uhr

Verunsicherte Kinder, mehrere Schüler infiziert und andere in Quarantäne, ständige Ermahnungen, fast täglich neue Regeln und Anweisungen – Grundschullehrerin Sandra R. (Name von der Redaktion geändert) ist erschöpft.

„Mit Schulalltag hat das momentan nichts zu tun. Es ist eher ein permanenter Ausnahmezustand“, sagt sie.

Echte Zweifel am aktuellen Sinn des Präsenzunterrichts

Ob es überhaupt angebracht sei, dass momentan mit Blick auf die Corona-Situation und die um sich greifende Omikron-Variante Präsenzunterricht „auf Krampf möglich gemacht wird“, daran habe sie nach wenigen Tagen Unterricht im Jahr 2022 „schon echte Zweifel“.

Die Grundschullehrerin, die in Nordstormarn arbeitet, möchte anonym bleiben. Sie weiß, dass nicht alle ihre Kritik hören wollen, vor allem nicht das Bildungsministerium, das immer wieder deutlich macht, dass die Schulen offen bleiben sollen. „Ich habe den Eindruck, dass der Eindruck vermittelt werden soll, dass alles unter Kontrolle ist. Das stimmt aber nicht“, sagt sie.

Viele Kinder müssen als Corona-Kontaktperson nach Hause

Das Bild, das häufig transportiert werde, wonach überhaupt eine Art Unterricht wie vor der Pandemie stattfinden könne, sei einfach nicht real. „Wir müssen sowieso schon jetzt reihenweise Kinder nach Hause schicken. Weil sie stark erkältet sind oder weil bekannt wird, dass sie enge Kontaktpersonen sind. Die Verunsicherung wächst daher auch spürbar bei den Schülern, Tag für Tag“, berichtet sie.

Bei einigen bestehe Corona-Verdacht, andere haben engen Kontakt zu Personen gehabt, die positiv getestet wurden, Eltern, Geschwister. „Dann wirst du angerufen, du musst das Kind isolieren und ihm sagen, dass leider das Geschwisterchen aus einer anderen Klasse positiv getestet wurde. Oder man muss einem Schüler sagen, dass sein Sitznachbar oder der Spielkontakt von gestern Nachmittag jetzt positiv getestet sei“, erzählt die junge Lehrerin. Es kämen dann Fragen auf.

20 Quarantänefälle in vier Klassen in wenigen Tagen

„Dann wird das Kind erstmals in der Schule aus der Gruppe isoliert und weiß, dass es jetzt von seinen Eltern abgeholt wird und erstmal zuhause bleiben muss. Gestern war ein Kind verängstigt, weil es nicht verstand, warum es jetzt abgeholt wird“, erklärt die Grundschullehrerin weiter.

Marijan Murat / dpa

In den vergangenen Tagen seien an ihrer Schule 20 Kinder aus vier Klassen aus dem Unterricht geholt worden, weil in ihrem direkten Umfeld Corona-Fälle festgestellt worden waren. „Auch die Qurantäneregeln ändern sich ja ständig. Wir können uns nicht darauf einstellen. Was das mit einem geregelten Schulalltag zu tun haben solle, erschließe sich mir nicht“. Gerade am Wochenende haben die Schulleitung wieder neue Regeln des Ministeriums weitergeleitet. Corona-Schulalltag wird immer anstrengender

Der Corona-Alltag werde immer anstrengender. „Das macht auch was mit uns Lehrern. Es nagt irgendwann an der eigenen psychischen Verfassung. Ständig müssen wir Kinder ermahnen, dass sie sich an die Regeln halten sollen, die sich dann auch noch gefühlt ständig verändern“, erklärt die Lehrerin.

Es sei schwierig, einem Kind zu erklären, es dürfe den Rest seines Frühstücks nicht in den Mülleimer entsorgen, ohne vorher nachgefragt zu haben. Musikunterricht mit Maske ohne Bewegung ist weltfremd

Musikunterricht ohne Bewegung und mit Maske sei ein weiteres Beispiel für „relativ weltfremde Ideen“. Sie wolle nicht falsch verstanden werden. Sie selbst habe großes Verständnis für die Regeln und habe auch im eigenen Umfeld schon Erfahrungen mit Corona-Infektionen gemacht.

Michael Bihlmayer via www.imago-images.de

Und sobald an der eigenen Schule oder im Umfeld der Schüler positives Tests auftauchen, werde man als Lehrerin selbst auch nervös. „Mittlerweile ist man total angespannt. Das Testen war im letzten Jahr schon Routine, aber bei den ganzen positiven Fällen im Umfeld der Schüler, hofft man auch als Lehrerin einfach nur, dass nirgendwo zwei Striche zu sehen sind. Denn das zieht dann einen riesigen Rattenschwanz nach sich“, sagt sie.

Schüler verstehen ständige Veränderungen der Regeln nicht sofort

Es sei unrealistisch davon auszugehen, dass die Schüler alle Veränderungen der Regeln sofort verstehen und einfach direkt befolgen. „Das Ergebnis ist: Man ermahnt in einer Tour, man erinnert ständig an die neuen Regeln, beantwortet die berechtigten Fragen, warum etwas vor ein paar Tagen erlaubt war und jetzt doch verboten ist und umgekehrt. Irgendwann ist die Geduld dann aufgebraucht, wenn wieder Kinder einfach aufstehen und zu anderen Kindern laufen oder ihre Masken vergessen aufzusetzen“, sagt sie.

So müssten zum Beispiel auch immer wieder Klassenräume umgebaut werden, um Abstände einzuhalten und damit die jeweils aktuellen Regeln besser befolgt werden können. Besonders anstrengend sei es, dass man selbst und auch Kollegen nicht mehr zu 100 Prozent durchblicken.

„Gerade in der vergangenen Woche gab es wirklich jeden Tag etwas Neues, was bitte beachtet werden sollte. Und damit wächst dann auch die Sorge, dass man etwas falsch macht und einem womöglich am Ende noch die Schuld an Infektionen zugeschoben werden wird“, sagt sie.

Präsenz-Unterricht sollte ausgesetzt werden

Die angespannte Gesamtsituation schlage auch bei ihr mittlerweile auf die Psyche. Und obwohl sie mehrfach geimpft sein, steige auch die Sorge, sich selbst zu infizieren wieder. „Ich denke bei dem ganzen Hick-Hack, dass es wohl besser wäre, wenn alle zuhause bleiben momentan. Auch wenn ich weiß, dass das schwierig ist“, sagt sie.

Das Argument, dass wir Schülern ein gewohntes Umfeld und eine feste Struktur bieten, funktioniert auch nicht. Denn das hier ist eben gerade kein Alltag. Das ist ein Ausnahmezustand Grundschullehrerin aus Nordstormarn

Fest stehe für sie aber auch, dass Schulen nicht dafür da sind, Kinder zu betreuen, damit die Eltern arbeiten gehen können. Es gehe darum zu unterrichten und nicht irgendwie zu versuchen, den Betrieb künstlich aufrecht zu erhalten: „Das Argument, dass wir Schülern ein gewohntes Umfeld und eine feste Struktur bieten, funktioniert auch nicht. Denn das hier ist eben gerade kein Alltag. Das ist ein Ausnahmezustand.“