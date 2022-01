Glückstadt am Fleth : Lastwagenfahrer fährt neue Sitzbank kaputt

Neue Bank am Mittelfleth wurde vom Lastwagenfahrer aus der Verankerung gerissen.

von Jürgen Kewitz

19. Januar 2022, 15:15 Uhr

Am Mittelfleth ist Mittwochmorgen (19. Januar) gegen 7.30 Uhr der Fahrer eines Lastwagens mit seinem 7,5-Tonner beim Abbiegen gegenüber der Bushaltestelle gegen eine der neuen Ruhebänke im Bereich der Shared-Space Fläche gefahren. Die Bank wurde hierdurch so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Entsprechend hoch ist mit rund 5.000 Euro der entstandene Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, kam der Lastwagen eines Abfallentsorgers aus Richtung Stadtkirche. Wegen zwei in der Busbucht stehender Linienbusse musste der 72-jährige Fahrer beim Einbiegen in die Straße Am Fleth weiter ausholen und erwischte dabei die Bank.