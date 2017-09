Kommunalwahl 2018 : Zwergendemo fordert mehr Frauen in der Politik

vergrößern 1 von 1 Foto: Sopha 1 von 1

von Sabine Sopha

erstellt am 08.Sep.2017 | 11:19 Uhr

Sie sind klein. Nicht jeder mag sie. Aber ihre Forderungen sind klar und selbstbewusst: „Mit Frauen geht die Saat auf“, postuliert ein Zwerg. „Frauen vor!“ fordert die Zwergin im Fußballdress. Auf einem anderen Schild in Zwergenhand ist zu lesen: „Mit Frauen wird die Politik besser.“ Rund 50 parteiunabhängige Gartenzwerge werden von den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Tournee geschickt – erst im Kreisgebiet, später im ganzen Land. Das Ziel: „Wir wollen Frauen motivieren, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren“, sagt Silvia Kempe-Waedt.

„In Gemeinde- und Stadtvertretungen ist im Durchschnitt nur jeder vierte Platz mit einer Frau besetzt“, weiß Kempe-Waedt, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. Das heißt: Frauen stellen 34,7 Prozent der Kreistagsmitglieder. Bibeth von Lüttichau, Gleichstellungsbeauftrage im Amt Hüttener Berge, weiß, dass hier das weibliche Geschlecht 24 Prozent der Volksvertreter stellt – und von den 16 Gemeinden lediglich drei eine Bürgermeisterin haben. 24,3 Prozent beträgt die Zahl im Dänischen Wohld. Schlusslichter sind mit 20,6 das Nortorfer Land und 20 Prozent das Amt Schlei-Ostsee. Positiver Ausreißer ist die Gemeinde Kronshagen mit 58,3 Prozent Frauenanteil. „Hier sind viele Vertreterinnen über 60 Jahre alt. Bereits bei der Kommunalwahl 2018 kann ein anderes Bild entstehen“, relativiert Monika Schule, Kronshagener Gleichstellungsbeauftragte.

Darum werden die Gleichstellungsbeauftragten mit den Zwergen auf Wochenmarkt-Tour gehen. Auf die Frage, ob Zwerge als Botschafter gut gewählt sind, sind sich die Gleichstellungsbeauftragten einig: sind sie. „Die Ambivalenz, mit der viele Menschen Gartenzwerge betrachten, kann zu Gesprächen führen“, wünscht sich Monika Schulze. Nur über direkte Ansprache seien Frauen zu motivieren, ist sich Nina Jeß vom Amt Schlei-Ostsee sicher.

Immer noch halten viele Frauen lieber den Männern den Rücken frei, als sich selbst zu engagieren, lautet die Erfahrung von Brigitte Oeltzen aus dem Amt Nortorfer Land. Eine mögliche Ursache könnten strukturelle Gründe sein, aber auch instrumentalisierte Mythen wie die vom geringen Politikinteresse der Frauen, erklärt Monika Schulze. Dabei ließe sich gerade in der Kommunalpolitik direkt im eigenen Umfeld etwas bewegen und spiele die Parteizugehörigkeit eine weniger entscheidende Rolle als auf anderen politischen Ebenen, so die Gleichstellungsbeauftragten. „Frauen, die dabei sind, haben Spaß daran, dass sie etwas bewirken können“, lautet die Erfahrung von Anja Fiebelkorn, Amt Dänischer Wohld. Mit Hilfe der Zwerge, unterstützt durch Flyer und Informationsmaterial sollen die Frauen – vor allem auch jüngere – motiviert werden zum „Mitreden – Mitentscheiden – Mitgestalten“. De Betreuung von Kindern sollte kein Hinderungsgrund sein, so Kempe-Waed. Kosten für Kinderbetreuung oder zu pflegende Angehörige können geltend gemacht werden.

Tour-Termine

> Mittwoch, 13. September, Eckernförde Wochenmarkt (vormittags) > Donnerstag, 21. September, Kronshagen (nachmittags)

> Sonnabend, 30. September, Nortorf (vormittags)

> Freitag, 6. Oktober, Gettorf (vormittags)