Kulturwerkstatt Aukrug : Zweimal „Elvis“: Geburtstagsparty für den King

Songs von Elvis Presley sind am 11. Januar in der Kulturwerkstatt Aukrug zu hören. Es spielen eine Band aus Hamburg und eine Formation aus Budapest.

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 12:42 Uhr

Gleich zwei „Elvisse“ stehen am Sonnabend, 11. Januar, auf der Bühne der Kulturwerkstatt Aukrug: Thomas Pessier aus Hamburg und „Ed Philips“ aus Budapest. Zusammen mit ihren Bands wollen sie „The wild rockin‘ years of Elvis Presley“ wiederaufleben lassen.

Anlass des Konzerts ist „Dem King sein Geburtstag“. Die musikalische Tribute-Show unter diesem Titel mit zwei Live-Bands findet drei Tage nach dem 85. Geburtstag von Elvis Presley (Geburtsdatum 8. Januar 1935) statt. Den 8. Januar reservieren die Elvis-Fans von „Behind the Eightball“ nämlich alljährlich für ihren Auftritt im „Logo“ in Hamburg.

Dass die „Eightballs“, die schon seit 2007 immer am 8. Januar im „Logo“ den Geburtstag zelebrieren, mit ihrer Tribute-Show auch in Aukrug Station macht, haben die mittelholsteinischen Elvis-Fans Jens Willig zu verdanken, denn der „Eightball“-Gitarrist wohnt in Homfeld. Die „Eightballs“ sind eingefleischte Elvis-Jünger – genauso wie die Musiker von „Ed Philips and the Memphis Patrol“, die in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu Hause sind. Zum dritten Mal nach 2016 und 2018 haben die „Eightballs“ nun „Ed Philips“ (Künstlername) zu ihren Elvis-Geburtstagspartys eingeladen.

„Aufgrund der großen Nachfrage ist erstmalig eine Vier-Tages-Tournee durch Norddeutschland geplant“, kündigt Willig an. Das Publikum kann sich auf rund 40 Elvis-Songs freuen: von „That‘s allright“ und „Heartbreak Hotel“ über „Burning love“ und „Devil in disguise“ bis „Viva las Vegas.“ Darüber hinaus werden auch Lieder von ein paar Zeitgenossen Presleys gespielt, zum Beispiel von Carl Perkins und von Buddy Holly.

Termine und Vorverkauf

> „Dem King sein Geburtstag“ wird gefeiert: am 8. Januar im „Logo“ in Hamburg, am 9. Januar im „Happy Billard“ in Hamburg, am 10. Januar im „Land-Art“ in Havetoftloit und am 11. Januar in der Kulturwerkstatt Aukrug. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr. Für das „Logo“ kann man online Karten buchen, bei eventim oder tixforgigs. Im „Happy Billard“ gibt es nur an der Abendkasse Tickets. Im „Landart“ kann man unter www.land-art.cc/karten-vorbestellen Tickets ordern. In der Kulturwerkstatt Aukrug kosten Karten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Tickets gibt es in der Kulturwerkstatt und im Blumenladen „Ambiente Florale“ in Innien. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Internet auf www.kultur-aukrug.de Karten zu reservieren. Diese werden dann an der Saalkasse zum Vorverkaufspreis ausgegeben.