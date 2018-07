Zwei Verletzte nach Unfall

von Helma Piper

23. Juli 2018, 11:32 Uhr

Beide Insassen eines Mazda wurden am vergangenen Sonntag gegen 13.20 Uhr auf der Hauptstraße in Holzbunge bei einem Unfall verletzt. Der Fahrer (24) eines Ford C-Max hielt mit Fahrtrichtung Eckernförde hinter einem Linksabbieger an einer Tankstelle. Hinter dem Ford hielt ebenfalls ein 16-jähriger Motorrollerfahrer. Der Fahrer (69) des Mazda erkannte die Situation zu spät und wich dem 16-Jährigen aus, kollidierte aber mit dem Heck des Ford und anschließend mit einem entgegenkommenden VW Touran, der von einem 20-Jährigen gefahren wurde.

Der Mazda-Fahrer wurde in das Rendsburger Krankenhaus gebracht, seine Ehefrau (71) mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik eingeliefefrt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Die drei Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen an die Unfallstelle.