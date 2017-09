Auf dem Stadtsee : Zwei Pinguine gesellen sich zum Rendsburger Wal

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Der auf der Oberfläche des Stadtsees schwimmende Wal ist nicht mehr allein. Seit gestern stehen zwei Pinguine auf einer kleinen Insel einen Steinwurf neben der 8,20 Meter langen Skulptur. Sie wurde bereits am Montag zu Wasser gelassen (wir berichteten). Alle drei Kunstwerke setzen sich aus einem Grundgerüst aus Edelstahl und tausenden Plexiglasteilchen in schillernden Farben zusammen. Sie brechen das Licht und sind deshalb fluoreszierend. Die Objekte sollen dauerhaft das Gewässer am Neuen Rathaus zieren – zumindest die kommenden Jahre – und in der Dunkelheit angestrahlt werden.

Das von den Stadtwerken Rendsburg angeschobene und finanzierte Projekt wurde in den vergangenen Tagen in der Kinderstadt „Jerry Town“ vollendet. Die Jungen und Mädchen der Ferienkommune legten bienenfleißig Hand an. Sie fügten nicht weniger als 6500 Plexiglasteile und Abstandshalter aneinander.

„Alle Helfer haben alles zum richtigen Zeitpunkt perfekt gemacht“, sagte Bildhauer Dieter Erhard aus Erlangen bei der offiziellen Einweihung im Beisein von mehreren Dutzend „Jerry Town“-Akteuren, Bürgermeister Pierre Gilgenast und Stadtwerke-Chef Helge Spehr. Der Geschäftsführer des Rendsburger Energieversorgers hatte vor einem Jahr die Idee zu dem Projekt. Den Wal sah er zum ersten Mal, als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck ihn im September 2016 bei einem Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue für Kinder aufstellen ließ. „Sein Kunstobjekt strahlte förmlich heraus“, erinnerte sich Spehr mit Blick zum Künstler. Der Wal gehöre nach Rendsburg, das sei sein erster Gedanke gewesen. „Ich freue mich, dass wir ihn jetzt hier haben.“ Die Pinguine hingegen sind eine rein Rendsburger Erfindung. „Die passen zum Wal. Eiderenten wollten wir nicht“, so der Geschäftsführer, der auch der Nachbarstadt Paroli bieten wollte. „Wenn man in Büdelsdorf schon an fantastischen Gorillas vorbeifährt, so kann man nun am Stadtsee verweilen und sich über unseren Kunsteinsatz mit Rendsburger Kindern freuen“, sagte er.

Auch Gilgenast freute sich über den tierischen Zuwachs im Stadtbild – an einem Ort, der sich mit dem Rückbau der maroden Sitztribüne und dem Aufstellen neuer Sitzbänke in einem Jahr vom Schandfleck zum Schmuckstück mauserte. „Der Wal und die Pinguine bringen zum Ausdruck, dass Rendsburg eine bunte Stadt sein möchte“, meinte der Verwaltungschef. „Sie machen auch deutlich, dass Kinder sehr kreativ sein können.“ Der Künstler Dieter Erhard kündigte an, er werde dank des Wals erneut einen Beitrag für Kinderprojekte in Guatemala spenden können. 10.000 Euro habe der Wal seit seiner Premiere auf Schloss Bellevue bereits für den guten Zweck eingebracht.

von Frank Höfer

erstellt am 01.Sep.2017 | 10:13 Uhr