Kropp/Groß Wittensee : Zwei Motorradfahrer bei Unfällen tödlich verletzt

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 09:32 Uhr

Kropp/Groß Wittensee | In Schleswig-Holstein sind bei Unfällen zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 54-Jähriger war am späten Samstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 77 in der Nähe von Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als ein vorausfahrender Autofahrer nach links abbiegen wollte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Wagens. Er starb noch am Unfallort.

Kurze Zeit später wurde ein 58-Jähriger auf der Damendorfer Straße bei Groß Wittensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) tödlich verletzt. Der Mann überholte mit seinem Motorrad ein Auto und erkannte einen weiteren Pkw zu spät, der gerade auf die Straße eingebogen war. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Fahrzeuges.

