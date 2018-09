Grundschule Todenbüttel : Zwei Lehrer brechen das Rollenbild auf

In Todenbüttel haben beide ersten Klassen einen Klassenlehrer / Kreisweit weniger als 20 Prozent Männer in den Grundschulkollegien

von her

07. September 2018, 16:47 Uhr

Wie viele männliche Lehrkräfte er in seiner Grundschulzeit hatte? „Gar keine“, lautet die Antwort von Michael Meißner. Nun ist er selbst Klassenlehrer einer ersten Klasse und bricht damit ein Rollenbild auf. Meistens ist der Beruf klar von Frauen dominiert. An der Dörfergemeinschaftsschule in Todenbüttel ist es genau andersherum, denn auch die zweite erste Klasse wird von einem männlichen Kollegen geleitet. Die Schule ist damit ein Sonderfall.

„Die Zahl der männlichen Lehrer ist wirklich gering“, bestätigt Schulrat André Berg, „in meinen acht Jahren im Amt hat sich daran auch leider wenig geändert.“ Das Verhältnis bei Grund- und Gemeinschaftsschulen lege bei 20 zu 80 Prozent, an den Grundschulen sei der Anteil der Männer aber noch geringer. Tatsächlich gebe es auch Grundschulen, die komplett Frauensache seien. Dieses Ungleichgewicht bedauere Berg. Und der Mangel an männlichen Kollegen kann in einer Schule schnell zu Problemen führen – zum Beispiel wenn Klassenfahrten von einem gemischten Team begleitet werden sollen.

Der Todenbütteler Schulleiterin Heike Brunkert ist bewusst, dass die Konstellation wie an ihrer Schule selten vorkommt. Immerhin 25 Prozent des Kollegiums sind Männer, was den entscheidenden Vorteil habe, dass die Kinder beide Geschlechter als Vorbilder hätten. Eine positive Entwicklung an einem Standort, „generell ist in den Schulen noch kein Wechsel zu sehen, was das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Lehrkräften betrifft“, sagt Brunkert. Die Gründe, warum das so ist, kennt sie auch nicht genau. Vielleicht könnten sich die Frauen besser mit der Rolle als „Behüterin der Klasse“ identifizieren. Das und die Didaktik seien für die Kinder sehr wichtig.

Mit dieser Behüterrolle hat Michael Meißner gar keine Probleme, ganz im Gegenteil. „Ich habe vorher schon in die Grundschule reingeschnuppert und gemerkt, dass ich Lust dazu habe, mal eine Klasse ganz zu übernehmen“, sagt er. Für den gebürtigen Lütjenwestedter war es nach dem Studium in Flensburg auch ein wenig die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Ein Schritt, den er keineswegs bereut - im Gegenteil habe er sich in die Grundschule Todenbüttel mit ihrer überschaubaren Größe und dem familiären Geist verliebt. Mit den Kindern von Beginn an zu lernen, bringt ihm Spaß. „Hier wird die Basis gelegt, die Kinder bekommen alle Fähigkeiten mit auf den Weg“, sagt Meißner, „und im Gegenzug geben einem die Kinder so viel zurück.“ Deshalb ist für ihn die Grundschule die wichtigste aller Schulen.

Für das Fachliche spiele es natürlich keine Rolle, ob vorne eine Frau oder ein Mann stehe. Bei der Rolle als Bezugsperson könne das schon anders sein. Und da ist der Klassenlehrer froh, dass er immer wieder auf die Unterstützung von Inke Frahm zurückgreifen kann. Zu Beginn der Pause ist die Sozialpädagogin gerade dabei, frisches Obst und Gemüse an die Kinder zu verteilen, hilft aber auch im Unterricht, wenn ein Kind mal kleine Schwierigkeiten hat. „Da schöpfen wir die Ressourcen voll aus“, sagt Meißner mit einem Lachen, „außerdem hält sie mir den Rücken frei, wenn ich die Fleißsterne in den Heften verteile.“

Die Grundlagenarbeit reizt auch seinen Kollegen Stefan Meßfeldt. Dass diese durchaus anstrengend sein kann, zeigt sich im Sportunterricht. Nachdem in Mathe zuvor das Buch „Die kleine Eins“ für Begeisterung gesorgt hat, heißt es in der Sporthalle nun „Fang den Lehrer“. Durchaus schweißtreibend, aber trotzdem bleibt das Lächeln im Gesicht. Er selbst hatte immerhin zwei männliche Grundschullehrer. „Allerdings im Klischeefach Mathematik und in der Fußball-AG“, stellt Meßfeldt fest. Nach den Berufen Kaufmann für Bürokommunikation und Erzieher kam der 33-Jährige über ein Kooperationsprojekt zur Grundschule und habe sich „mit einem Lächeln für den Standort Todenbüttel entschieden“. Mit den Kleinsten zu arbeiten, davor habe er keine Scheu gehabt. „Respekt schon, aber vor allem Lust an der Herausforderung“, sagt Meßfeldt. Den Kindern möchte er vor allem drei Dinge mitgeben: „Haltung, Spaß am Lernen und Begeisterung für die Schule.“ Und die Begeisterung ist den kleinen Abc-Schützen deutlich anzumerken.

Die Frage, ob das bei einer Lehrerin anders wäre, stellt sich nicht. Aber in Todenbüttel können die Kinder von weiblichen und männlichen Vorbildern lernen. Aus der Politik gibt es inzwischen Versuche, auch an anderen Standorten das Verhältnis etwas ausgeglichener zu gestalten. Um die Attraktivität des Grundschuldienstes zu steigern, wird ab 2020 die Besoldungsgruppe schrittweise von A12 auf A13 wie in den Gemeinschaftsschulen angehoben.