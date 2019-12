Otto Bernhardt und Günter Neugebauer : Zwei Gegner fürs Leben – aber mit Respekt

Die Rendsburger Polit-Urgesteine Otto Bernhardt (CDU) und Günter Neugebauer (SPD) haben sich Jahrzehnte bekämpft. Ein Interview über ihre gemeinsame Vergangenheit.

Avatar_shz von Dirk Jennert

30. Dezember 2019, 18:32 Uhr

Rendsburg | Otto Bernhardt (CDU) und Günter Neugebauer (SPD) waren über Jahrzehnte die führenden Köpfe der Rendsburger Politik. Vor über 40 Jahren begann ihre Gegnerschaft. Sie stritten sich in der Ratsversammlung, im Landtag und vor Gericht. Heute sind sie beide im Ruhestand, engagieren sich aber ehrenamtlich für Projekte, die ihnen wichtig sind. Auf Einladung der Landeszeitung äußerten sich Bernhardt und Neugebauer zum ersten Mal in einem gemeinsamen Interview über ihre schwierige politische Beziehung. Ein Gespräch über Grabenkämpfe und zugefügte Wunden, aber auch über Irrtümer, Respekt und neue Feinde. Es moderierte unser Redaktionsmitglied Dirk Jennert.

Sie können es nicht lassen. Wenn der eine den anderen trifft, geht es nicht ohne kleine Hakeleien, so auch zum Auftakt ihrer Begegnung im Hause der Landeszeitung. Die Herren der alten Schule erscheinen selbstverständlich ein paar Minuten vor der Zeit. Günter Neugebauer betritt das Verlagshaus als erster, kurz darauf trifft Otto Bernhardt ein, betrachtet das neue LZ-Domizil von außen, geht zum Nachbarhaus, kommt wieder zurück. „Na, Herr Bernhardt, mal wieder orientierungslos?“ ruft ihm Neugebauer zu und amüsiert sich königlich über seine eigene Bemerkung. „Nein“, erwidert Bernhardt ohne eine Miene zu verziehen, „ich habe lediglich Sie hinter der Scheibe gesehen und dachte: Was ist das für ein Kindergarten?“ Sie geben sich freundlich die Hand, lächeln.

Herr Bernhardt, Herr Neugebauer, in Rendsburg wird derzeit intensiv über die Würdigung des früheren Bürgermeisters Heinrich de Haan debattiert, den Sie, Herr Neugebauer, in Ihrem Buch „Gegen das Vergessen“ als Nazi und Antisemit dargestellt haben. Wie bewerten Sie beide diese Diskussion?

Neugebauer: Ich begrüße es, dass sich die Rendsburger Gedanken über die NS-Zeit und die Rolle von de Haan machen. Bei manchen herrscht eine gepflegte Unkenntnis. Wer mein Buch gelesen hat, und ich kann ja alles belegen, wird meiner Schlussfolgerung folgen, dass dieser Mann es nicht verdient hat, so geehrt zu werden.

Bernhardt: Ich habe das Buch aufmerksam gelesen, weil mich diese Epoche unserer Geschichte sehr interessiert. Herr Neugebauer hat mit vernünftigen Quellen gearbeitet. Demnach muss man sagen, dass de Haan nicht würdig ist, zum Beispiel Namensgeber einer Schule wie dem Berufsbildungszentrum zu sein. Man muss aber genauso sagen: Diejenigen, die die Namensgebung auf den Weg gebracht haben, haben es wahrscheinlich nicht gewusst, und die, die es gewusst haben, haben geschwiegen. Rendsburg war in der Zeit des Nationalsozialismus nicht besser als andere Städte. Das zeigt das Buch deutlich. Es könnte hier sogar noch schlimmer gewesen sein als anderswo. Hier wurden kranke Kinder gemeldet, die dann dem Tod geweiht waren. Dass Herr Neugebauer dieses Buch geschrieben hat, finde ich sehr gut.

So positiv reden Sie über ein Werk Ihres größten politischen Konkurrenten?

Bernhardt: Das kann ich trennen. Jeder macht, wenn er aus seinen Ämtern ausgeschieden ist, so seine Dinge. Ich eröffne im Mai im Nord-Irak ein Jugendzentrum für Jesiden. Ich fand gut, dass Neugebauer dem Blindenverein beigestanden hat, als dieser über den Tisch gezogen werden sollte. Wir beide als ehemalige Abgeordnete verfügen über gute Kontakte, die man ehrenamtlich nutzen kann.

Blicken wir zurück in Ihre politische Vergangenheit. Wie haben Sie Ihr Verhältnis zueinander gesehen?

Neugebauer: In der Region waren wir beide die Antipoden. Natürlich waren wir Gegner. Wir haben uns bemüht um die Mehrheit in der Ratsversammlung oder später auch im Landtag, und das ging dann durchaus auch mit „Boxhandschuhen“ zu. Ich habe Herrn Bernhardt allerdings nie als Feind gesehen. Aber ich habe versucht, ihn inhaltlich zu bekämpfen.

Bernhardt: Wenn Sie mal unsere Zeit betrachten, kommt man zu dem Schluss: Damals war die CDU noch nicht so sozialdemokratisch wie heute, und die Sozialdemokraten waren noch eine ganze Ecke weiter links. Die Differenzen in den Kernfragen der Politik waren stärker. Wir hatten auch andere Spielräume, gerade in der Kommunalpolitik, weil wir Geld hatten. Heute ist der Spielraum begrenzt.

Neugebauer: Widerspruch, auch damals hatten wir kein Geld.

Wenn Sie sich auf der politischen Ebene begegnet sind, haben Sie sich dann begrüßt? Oder sind Sie aneinander vorbeigelaufen?

Bernhardt: Natürlich haben wir uns gegrüßt, aber es gab eine Phase, wo mir Herr Neugebauer ungern die Hand gab, vielleicht hat er sie mir sogar gar nicht gegeben. Das war nach einer Wahl, als er der Meinung war, ich hätte eine Abgeordnete bestochen. Da war das sehr emotional. Doch Herr Neugebauer kannte die Hintergründe nicht. Die standen auch nicht in der Zeitung.

Gemeint ist die Bürgermeisterwahl 1981. Es sollte ein Nachfolger für Hans-Heinrich Beisenkötter gewählt werden. Die CDU schickte Hans Speck ins Rennen, die SPD Wulf Jöhnk. Bei der Wahl stimmte die SPD-Ratsfrau Marte Wittmack-Bethke überraschend für den CDU-Mann. Speck gewann mit einer Stimme Mehrheit.

Neugebauer: Ich kannte die Hintergründe nicht? (lacht). Ich habe nie behauptet, dass Sie, Herr Bernhardt, bestochen haben, aber natürlich war da Bestechung im Spiel. Ich will das hier zwar nicht zum Thema machen, denn es wäre abendfüllend. Aber es ging vor Gericht und immer wieder in die nächste Instanz. Nach drei Jahren Funkstille zwischen uns habe ich Herrn Bernhardt 1984 in der Lobby des Landtages angesprochen, ob wir das Thema bereinigen sollten. Darauf haben wir uns dann verständigt. Jeder hat seine eigenen Prozesskosten getragen.

Bernhardt: Es war ein rein menschliches Thema, das hinter dieser ganzen Sache stand. Frau Wittmack-Bethke konnte Jöhnk aus rein persönlichen Gründen nicht wählen. Die Motive will ich hier aber nicht ausbreiten.

War diese Sache der Tiefpunkt Ihrer persönlichen Beziehung?

Neugebauer: Ja, das war es. Da sind bei mir auch Narben geblieben.

Sie haben oft Wahlkampf gegeneinander geführt. Wie war das?

Bernhardt: Es waren harte Wahlkämpfe. Die SPD im Land war durch Jochen Steffen geprägt, den man den „roten Steffen“ nannte. In der Bundes-SPD war er der Linksaußen.

Neugebauer: Die SPD Schleswig-Holstein stand von allen Landesverbänden der SPD am weitesten links.

Bernhardt: Und wir waren sehr konservativ.

Neugebauer: Genauer: Sie waren der am weitesten rechts stehende Landesverband der CDU.

Bernhardt: Damals ging es um Themen wie Bildung, Atomkraft etc. Dadurch sind wir beide bekannt geworden. Herr Neugebauer wollte die Einheitsschule, ich wollte das Leistungsprinzip.

Neugebauer: Ich wollte die Gesamtschule, Herr Bernhardt. Sie werden schon wieder polemisch, so wie damals.

Gab es Themen, bei denen Sie sich einig waren?

Bernhardt: Ja, als sich herausstellte, dass eine Fischräucherei hier in Rendsburg mal eine Synagoge war. Da haben wir unsere Beziehungen genutzt, um daraus ein Jüdisches Museum zu machen. Jeder hat in seinem Bereich dafür gearbeitet. Das ist ein gemeinsames Werk. Wir haben für Bundeswehrstandorte gekämpft, gemeinsam auch für die Nordspange.

Neugebauer: Das stimmt. Was die Nordspange anbelangt, haben wir 1979 noch an einem Strang gezogen, aber ich habe mich dann ein oder zwei Jahre später davon überzeugen lassen, dass das Projekt verhindert werden muss. Beim Erhalt des Theaters haben wir wieder zusammengearbeitet.

Bei welchen kommunalpolitischen Themen haben Sie sich bekämpft?

Neugebauer: Zum Beispiel bei der Rennstrecke in Schachtholm. Die wollte die CDU, aber wir konnten es verhindern, ebenso wie den vierspurigen Ausbau der Kieler Straße. Persönlich verloren habe ich bei meinen Bemühungen, den Eiderpark zu verhindern. Aber da bin ich nicht nur an der CDU gescheitert, sondern auch an Teilen meiner eigenen Partei.

Was bereuen Sie im persönlichen Umgang?

Neugebauer: Also, wir waren nie Freunde. Das werden wir wohl auch in diesem Leben nicht mehr werden. Aber ich respektiere ihn. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mir zu meinem Buch „Gegen das Vergessen“ einen sehr freundlichen Brief geschrieben hat. Das wäre nicht nötig gewesen.

Bernhardt: Ja, aber es war mir ein Bedürfnis. Ich möchte betonen: Wenn wir früher beide etwas souveräner gewesen wären, dann hätten wir uns manche Schlacht erspart, beispielsweise den ganzen Zirkus um die Bürgermeisterwahl. Die Gelassenheit, die wir beide heute haben, hätte uns auch früher schon gut getan. Demokratie nimmt Schaden, wenn man politische Kleinkriege führt. Das wollen die Bürger nicht.

Warum haben Sie sich zu diesem Gespräch über Ihre Vergangenheit bereit erklärt?

Bernhardt: Natürlich wollte ich auch meinen Respekt vor dem zum Ausdruck bringen, was Herr Neugebauer heute macht. Zum anderen bleibt uns Demokraten gar nichts anderes übrig, als künftig enger zusammen zu arbeiten. Links, aber vor allem rechts wachsen Dinge heran, die für unsere Demokratie bedrohlich sind.

Neugebauer: Man kann aus unserer Geschichte Schlüsse ziehen: Leidenschaft und Emotionen gehören zur Politik, ebenso Verantwortung und Augenmaß, aber keine Polemik.

Bernhardt: Polemik gehört auf Parteitage. Ich würde den Kollegen heute raten: Habt mehr Respekt voreinander.

Neugebauer: Das sehe ich auch so. Respekt vor der Meinung des anderen ist wichtig, auch wenn man sie möglicherweise nicht teilt. Man darf dem politischen Gegner nicht gleich unseriöse Absichten unterstellen.