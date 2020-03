Imland-Klinik : Zwei Corona-Patienten in Rendsburg werden künstlich beatmet

Imland-Klinik behandelt derzeit sieben Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Zwei befinden sich auf der Intensivstation.

26. März 2020, 19:04 Uhr

Rendsburg | In der Imland-Klinik werden derzeit sieben Covid-19-Patienten behandelt. Zwei von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Sie müssen künstlich beatmet werden, sagte gestern Imland-Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre. Das Krankenhaus hat 300 Betten für die erwartete Welle an Corona-Patienten vorbereitet: „Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Das auszuhalten, ist nicht ganz einfach.“ Man wisse weder, wann die Welle kommt – noch wie stark sie ausfalle.

Auf der Station 41 zeigt sich das Dilemma. 31 Patienten werden hier normalerweise gepflegt, aktuell wirken Zimmer und Flur wie ausgestorben. Die Betten sind alle frisch bezogen, sterilisiert und mit Folie abgedeckt. Das Problem: Mit leeren Betten lässt sich kein Geld verdienen. Gestern hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein Rettungspaket für die Krankenhäuser neu gepackt. Aus Sicht von Imland-Chefin Lasserre reicht es immer noch nicht. Sie fürchtet einen Verlust zwischen einer Million und zehn Millionen Euro.

Die Zeit des Wartens auf die Corona-Welle nutzt Imland auf verschiedene Weise: Pflegemitarbeiter werden in die Bedienung der Beatmungsgeräte eingewiesen, andere bauen Überstunden ab, und das Labor hat sein Dienstleistungsspektrum erweitert. Seit Dienstag können täglich 30 Corona-Tests im eigenen Haus ausgewertet werden. Bisher wurden die Untersuchungen an externe Labors vergeben. Bis zu zwei Tage musste man auf eine Rückmeldung warten. Das Imland-Labor ist schneller. Vom Beginn der Analyse bis zum Ergebnis vergehen drei Stunden.

Patienten, aber auch Imland-Beschäftigte werden getestet. Glück fürs Krankenhaus: Kein einziger Mitarbeiter wurde bisher mit dem Virus infiziert. Allerdings: 17 Mitarbeiter befinden sich vorsorglich in Quarantäne, etwa weil sie aus Skigebieten in den Kreis Rendsburg-Eckernförde zurückgekehrt sind.

Bei Imland nutzt man auch den Computertomographen, um einer Covid-19-Erkrankung auf die Spur zu kommen. Dies gilt für Patienten, die in die Notaufnahme beispielsweise mit beschleunigter Atmung eingeliefert werden. Ein möglicher Hinweis auf Covid-19 seien Verschattungen in der Lunge, so Lassere.

Während Imland auf die Corona-Welle wartet, hat sie Krankenhäuser in Frankreich und Italien voll erfasst. Bundesländer wie Sachsen und Hessen nehmen bereits Patienten aus jenen Ländern auf. Imland würde das laut Lasserre ebenfalls tun, „aber wir haben bislang keine Anfragen.“