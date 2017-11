Museen im Kulturzentrum : Zustimmung mit Zähneknirschen

vergrößern 1 von 1 Foto: lz 1 von 1

Die Frischzellenkur für die Dauerausstellung in den Museen im Kulturzentrum rückt einen weiteren Schritt näher. Der Rendsburger Kulturausschuss votierte am Mittwoch einstimmig dafür, der Ratsversammlung zu empfehlen, 110 000 Euro für die Neuausrichtung der Schau in den 1. Nachtragshaushalt 2017 aufzunehmen. Die Summe soll als sogenannte Verpflichtungsermächtigung, kurz VE, abgebildet werden. Bedeutet: Es fließt noch kein Geld, die Verwaltung hat jedoch die Sicherheit, es zu einem späteren Zeitpunkt ausgeben zu dürfen. So können frühzeitig Unternehmen beauftragt werden, um den langen Prozess der Vorbereitung abzukürzen.

Der Ausschuss unter Vorsitz von Sascha Werth (Grüne) wurde von diesem Vorschlag der Verwaltung überrascht. Die Bürgerdienste-Fachbereichsleiterin Andrea Loose stellte ihn lediglich als Tischvorlage vor. Und auch die gab es nur in einfacher Ausfertigung – für sie selbst. Üblicherweise wird jeder Mandatsträger schriftlich und etwa eine Woche im Voraus über die zu beratenden Inhalte in Kenntnis gesetzt.

Für die Kurzfristigkeit führte Loose zwei Gründe an. Zum einen habe die Lokale Aktionsgruppe Eider- und Kanalregion („Aktivregion“) eine Förderung in Aussicht gestellt. Um einen Zuschuss beantragen zu können, so die Bereichsleiterin, benötige man einen Haushaltstitel. Zum anderen wolle man bis zur Freigabe des Haushalts 2018 nicht warten, so Loose. Der Etat liege frühestens im März kommenden Jahres vor und müsse auch noch durch das Ministerium genehmigt werden. Mit den Vorplanungen könne man dann erst ab Mai fortfahren.

Die Gesamtkosten der Neuausrichtung werden nach neuester Berechnung mit 404 000 Euro beziffert. Das Geld soll auf die Haushaltsjahre 2018/19/20 verteilt werden. Allein 110 000 Euro verschlingt das Gestaltungskonzept durch ein Planungsbüro. Davon würde die Aktivregion 55 500 Euro übernehmen. Die Höhe der Förderung darüber hinaus ist noch offen.

Für den schlechten Informationsfluss wurde die Verwaltung von der Politik scharf kritisiert. Grundsätzlich unterstütze man die Neuausrichtung, so SPD-Ratsfrau Annegret Bruhns. „Mir gefällt aber absolut nicht, dass das Ganze so kurzfristig eingebracht wird. So kann ich nicht arbeiten.“ Auch Helge Hinz (Soziales Rendsburg) vermisste zumindest ein Handout. „Dieses Verfahren ist keine vertrauensvolle Zusammenarbeit, und es liegt wieder einmal an der Verwaltung.“ Klaus Schaffner von den Grünen forderte Pierre Gilgenast (blieb der Sitzung fern) auf, die 100 000 Euro für ein Rathaus-Organisationsgutachten zu streichen, „damit wir das hier finanzieren können. Schönen Gruß an den Bürgermeister“. Astrid Boller-Francke (CDU) wollte wissen, wann die Aktivregion über die Förderung des Projekts entschieden habe – und welcher Vertreter der Stadt Rendsburg im Beirat vertreten war. Antwort: Die zwölfköpfige Runde unter Vorsitz von Gero Neidlinger (Borgstedt) tagte am 15. November, sieben Tage vor dem Kulturausschuss, und Susanne Mau aus dem Rathaus war dabei. Man habe erst klären müssen, wie mit der Sache weiter zu verfahren sei, gab sie im Ausschuss sinngemäß an.