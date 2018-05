Zusammenhalt im Dorfleben

Bargstedts Bürgermeister Peter Bajorat seit mehr als drei Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiv

von Helma Piper

03. Mai 2018, 11:06 Uhr

Nachdem Bargstedts Bürgermeister Peter Bajorat auf eine 24-jährige Amtszeit als Bürgermeister zurückblicken kann, wird er nicht mehr bei der bevorstehenden Wahl kandidieren. „Dafür sollte jeder Verständnis haben“, meint der 71-jährige Kommunalpolitiker. Denn er hat sich seit 1982 mit einigen kurzen Unterbrechungen insgesamt rund 32 Jahre für seine Gemeinde engagiert und sie mit gestaltet.

„Wichtig war für mich immer die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Verbänden. Tragen doch unter anderem die Mitglieder des Sportvereins, der Kyffhäuser Kameradschaft, des Gesangvereins Frohsinn und natürlich der Freiwilligen Feuerwehr bedeutend zum Dorfleben bei“, betont Bajorat. Wie wichtig eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Vereinen ist, zeigte sich auch im Rahmen der Dorfentwicklung. Gemeinsam mit dem Sportverein und den Mitgliedern der Bargstedter Kyffhäuser Kameradschaft wurden die kompletten Sportanlagen mit Sportheim und Schießanlage umgestaltet – dabei geschah vieles in Eigenleistung.

„Der Einsatz hat sich gelohnt – was man so hört, beneiden uns viele um unsere Sportanlagen“, weiß Bajorat.

Doch nicht nur in der Kommunalpolitik hat sich Bajorat für seine Mitmenschen eingesetzt. Mittlerweile Ehrenmitglied ist er bereits seit über 50 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. „Und davon war ich sogar 15 Jahre Wehrführer der Holtorfer Wehr“, fügt der scheidende Bürgermeister an. Da war es naheliegend, dass er sich sowohl bei dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bargstedt im Jahre 2000 sowie der Neuanschaffung eines Mlf (Mittleres Löschfahrzeug) stets für die Belange der Kameradinnen und Kameraden stark gemacht hat.

„Als letztes habe ich noch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Sanierung der Straßen Hellmoorweg und Horstloh mit auf den Weg gebracht – und nun reicht es auch“, ist sich Bajorat sicher.